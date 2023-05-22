فنانون أردنيون وعرب يحيون حفلا غنائيا بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:يحيي فنانون أردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 أيار 2023، وفقا لصفحة “زوروا الأردن”.

ونشرت الصفحة، الاثنين، أنّ الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

وسيبدأ الحفل في الساعة 8 من مساء 29 أيار، حيث ستغلق الأبواب مع بدء الحفلة، وفقا لما نشرت الصفحة، مطالبة المسجلين بالحضور إلى الموقع قبيل بدء الحفل بـ 3 ساعات؛ حيث سيمنع دخول المركبات إلى المدينة الرياضية.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل. كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 – 6.30 مساء