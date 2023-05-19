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“انا هكا” أُغنية جديدة للفنانة العمانيه عبير السالم من الحان لطفى بوشناق

19 مايو 2023
“انا هكا” أُغنية جديدة للفنانة العمانيه عبير السالم من الحان لطفى بوشناق

وطنا اليوم – اطلقت الفنانة العمانية المشهورة عبير السالم
اغنية جديدة “أنا هكا” تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي والشوشيال ميديا ليس بالوطن العربي فحسب ولكن وصلت لاوروبا.
وأوضح مدير الأعمال ربحي دواه أن أغنية “انا هكا” من الحان الفنان التونسي الجميل لطفى بوشناق يعد عمل مميز وممتع فى نفس الوقت، أيضًا تميز الشاعر القدير جلال الصويدى وغناء عبير السالم، يجعل العمل مبدع ومتقن ونتمنى له الناجح الباهر.

أنا هكا من الحان الموسيقار التونسي الكبير لطفي بوشناق، كلمات الشاعر القدير جلال الصويدي، مكس وماستر مروان الداودي.

تسجيل وانتاج مملكة عبير للانتاج الفني توزيع عبود جالكسي أداء الفنانه عبير السالم.

اداره وتنسيق المستشار ربحي دواه،

كورال فرقة عشائر جواله بادي الطليعه بقيادة الميسترو عبدالرحمن بيت ديوان انتاج مملكة عبير للانتاج الفني.

انا هكا مش مشكلتي

وميهمنيش رايك فيا

ولا كيفاش تراني انته

ولا انا معاك باش تحكم فيا

انا انا كيف ما انا

كنت نبقى وانا هكا

لا نتصنع ولا نتبدل

نعجب ولا مانعجبشي

لا نكلف نفسي ولا نحمل

مش ذنبي ما نتلونشي

مرتاحه وراضيه على نفسي

ولا عندي هكا ولا هكا

هاذا طبعي وهاذا حسي

سبحان اللي خلقني هكا

انا انا كيف ما انا

نبقى وانا هكا.


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