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مجموعة (جروب) وطنا اليوم تناقش قرار وزارة التربية حول شكل التوجيهي الجديد
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احدث صورة لعادل امام في احتفاله بعيد ميلاده 83
19 مايو 2023
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24 ساعة
14:48
مجموعة (جروب) وطنا اليوم تناقش قرار وزارة التربية حول شكل التوجيهي الجديد
14:46
وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث سير في إربد
14:42
لأول مرة في السلط .. بسطة بطيخ بدون بائع
14:36
زيلينسكي يصل إلى جدة ويؤكد أنه سيلتقي بن سلمان
14:28
البرهان يقيل حليفه السابق حميدتي من مجلس السيادة
14:03
الأمير فيصل يتفقد منطقة الصيانة لرالي الأردن الدولي 2023
13:51
النفط العراقي يصل إلى الأردن بعد شهرين من التوقف
13:46
الاوصياء على الشعب الاردني
13:39
قمة جدة .. غياب زعماء المغرب والجزائر وعُمان والإمارات والكويت والسودان… وحضور الأسد
13:28
الملك يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32
13:25
وفيات الجمعة 19-5-2023
11:47
11 اردنيا ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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