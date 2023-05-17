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روسيا توقف عرض فيلم إيراني مصور في الأردن

17 مايو 2023
روسيا توقف عرض فيلم إيراني مصور في الأردن

وطنا اليوم:منعت السلطات الروسية دور السينما من مواصلة عرض فيلم إيراني يتناول قصة سفاح يلاحق مومسات، والذي كان من بين الأعمال المتنافسة في مهرجان “كان” السينمائي في العام 2022.
ويستند فيلم “عنكبوت مقدس” (هولي سبايدر) للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، إلى قصة حقيقية لمحارب قديم في الحرب العراقية الإيرانية قتل 16 مومسًات في أوائل العام 2000 بمدينة مشهد الإيرانية.
وبعدما بدأ عرض الفيلم في روسيا بتاريخ 11 مايو، سحبت وزارة الثقافة رخصة توزيعه، أمس الثلاثاء، أي قبل أن يتم أسبوعا من العرض في دور السينما.
وقالت الوزارة: “أُلغي عرض الفيلم في دور السينما بسبب احتوائه عناصر يحظر عرضها القانون الروسي”، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
وقالت ممثلة الشركة التي تولت توزيع الفيلم، أناستاسيا كروغلياكوفا، في بيان: “للأسف، إنّ النبأ صحيح”.
وفي العام 2022، نالت زهرة أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان “كان” السينمائي عن دورها في فيلم “عنكبوت مقدس”، والذي أدت فيه دور صحافية تحقق في جرائم قتل مومسات في مدينة مشهد.
وكانت طهران قد احتجت لدى الحكومة الفرنسية عقب اختيار القائمين على مهرجان “كان” السينمائي، الفيلم ضمن الأعمال المتنافسة، واصفة ذلك الاختيار بأنه “سيء وسياسي”.
تجدر الإشارة إلى أن مخرج فيلم “عنكبوت مقدس” لم يحصل على إذن لتصوير العمل داخل إيران، مما جعله يختار الأردن مكانا بديلا للتصوير


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