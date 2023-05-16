عجيلات..مؤتمر (الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص) فاشل بكل المقاييس

وطنا اليوم- وصفت الناشطة هيلدا عجيلات عضو مركز الشفافية الأردني في تغريدة عبر منصة توتير على حسابها الخاص، مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص بالفاشل ، وقدمت نصيحه الى وزارة الإدارة المحلية قالت فيها: ننصح وزارة الإدارة المحلية بعدم تكراره! انهى فعالياته ضمن اليومين الماضيين بالعقبة بتمويل من USAID وبالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية. وجد المشاركون أنفسهم امام مؤتمر لنكأ الجراح، فيما انشغل رؤساء البلديات خلال كلماتهم بوضع ملح الحاجة ع جرح العجز الذي تشكوه صناديق بلدياتهم!

مضمون التغريدة ان البلديات تئن تحت وطأة المديونية والترهل الإداري وقلة الخبرة، وزيادة كبيرة بعدد الموظفين دون عمل حقيقي وبالكاد تستطيع تدبير رواتبهم من هنا كان السؤال إذا كانت أوراق عمل رؤساء البلديات غلب عليها الشكوى من قلة المال فكيف سيفكر هؤلاء بالاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص