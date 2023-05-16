الموت يغيب المخرج السوري هشام شربتجي

وطنا اليوم:توفي المخرج السوري هشام شربتجي، الثلاثاء، عن عمر يناهر 75 عاما المعروف بشيخ الكار، وهو والد المخرجة رشا شربتجي.

وهشام شربتجي ولد في الثاني من مارس عام 1948، وهو مخرج سوري مواليد دمشق، ويعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة.

وحصل شربتجي على بكالوريوس أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا لإكمال دراسته.

ولاقت أعماله رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة قريبة من هموم الناس في كل مكان.

ويلقب بشيخ الكار وهو والد المخرجة الشهيرة رشا شربتجي.

وانطلق هشام شربتجي في عالم الإخراج عندما أخرج مسلسل مرايا الجزء الأول في عام 1984، ويعد من أشهر المسلسلات الاجتماعية الكوميدية على مستوى الوطن العربي، وهو من بطولة الفنان ياسر العظمة، وكان هشام شربتجي قد أبدع في إخراجه، كما أبدع في إخراج العديد من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية التي أحدثت نقلة في سوريا.

العديد من المسلسلات التي أخرجها شربتجي وتكرست في أذهان الأجيال أبرزها..

جميل وهناء

عيلة خمس نجوم بجميع أجزائه

يوميات مدير عام

الأعمال التي قام هشام شربتجي بإخراجها

قام المخرج هشام شربتجي بإخراج العديد من الأعمال الاجتماعية والكوميدية طوال مسيرته الفنية والإخراجية وهي..

مرايا 84 (1984).

مرايا 86 (1986).

مرايا 88 (1988).

البناء 22 (1990).

مرايا 91 (1991).

عيلة خمس نجوم (1994).

يوميات مدير عام (1995).

عيلة ست نجوم (1996).

أحلام أبو الهنا (1996).

عيلة 7 نجوم (1997).

يوميات جميل وهناء (1997).

عيلة 8 نجوم (1998).

بطل من هذا الزمان (1999).

أسرار المدينة (2000).

أنت عمري (2001).

صراع الزمن (2002).

بنات اكريكوز (2002).

قلة ذوق وكثرة غلبة (2002).

أيامنا الحلوة (2003).

رجال تحت الطربوش (2004).

بقعة ضوء 5 (2005).

مرايا (2006).

جرن الشاويش (2007).

رياح الخماسين (2008).

الجزء 16 من المسلسل السعودي طاش ما طاش (2009).

الماشي (2011).

المفتاح (2012).

أزمة عائلية (2017).

مذكرات عشيقة سابقة (2017).

حياته الشخصية

تزوج هشام شربتجي من سيدة مصرية الجنسية، وقد أنجبا يزن والمخرجة رشا شربتجي، ومن ثم انفصل عنها، وتعد ابنة هشام المخرجة رشا شربتجي من أهم وأشهر المخرجين في الوطن العربي.

وأطلق عليه “شيخ الكار” لتميّزه واحترافيته في الإخراج