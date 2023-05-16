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محمد رمضان على موعد مع حفل ضخم في رام الله

16 مايو 2023
محمد رمضان على موعد مع حفل ضخم في رام الله

وطنا اليوم:أعلن عن إقامة حفل كبير للفنان المصري محمد رمضان في رام الله، فيما سيتم الاعلان لاحقا عن كافة التفاصيل، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.
وجاء إعلان إقامة الحفل بعد لقاء الفنان المصري رمضان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك الاثنين.
وكان رمضان قدم حفلا كبيرا في ولاية اتلانتيك ستي نيو جيرسي، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا.
واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الفنان المصري محمد رمضان، وذلك على هامش فعالية الأمم المتحدة الخاصة بالنكبة.
وحضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس.
وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب بتعليق عضوية تل أبيب في الأمم المتحدة، وكذلك إلزامها باحترام القرارين 181 للعام 1947، و194.
وقال عباس في خطابه في الأمم المتحدة بذكرى النكبة، الاثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد، تتحملان مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الفلسطينيين، إذ شاركتا في جعل شعبنا ضحية عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي، لأهداف استعمارية خاصة بهما


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