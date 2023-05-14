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الشارع الاردني منشغل بالانتخابات التركية …رمضان الرواشدة يعلق: وكأنها تجري عندنا…!!!!!

منذ ساعة واحدة
الشارع الاردني منشغل بالانتخابات التركية …رمضان الرواشدة يعلق: وكأنها تجري عندنا…!!!!!

وطنا اليوم – خاص – انشغل الراي العام الاردني بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري في تركية وتابعت منصات التواصل الاردنية الانتخابات التركية بشغف وتتبع الشارع الاردني النتائج اولا باول .

تعليقات تواصلية على انشغال الرأي العام الاردني بالانتخابات التركية الكاتب رمضان الرواشدة قال في تعليق له :

كثير من الاردنيين مهتمين بالانتخابات التركية وكأنها تجري عندنا…!!!!!

الناشط الدكتور عماد الشرمان قال في تعليق له : https://twitter.com/emadshurman/status/1657816343532412929?t=aswyr5-wetCuCNnUZotQqA&s=19

خالد بشابشة علق على الانتخابات التركية وقال :

عنا ٢٩ بالمئه بالانتخابات البرلمانية
ماتحدثت به على ماذا يدل؟؟؟
كل الوطن العربي يعرف الاجابه لكن صامتون.

وانشغل الشارع الاردني بهذه الانتخابات لدرجة تجاهل تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة التي تزامنت مع قرب اعلان نتائج الانتخابات التركية والتي يبدو ان الشارع الاردني مهتم بفوز اردوغان بدورة رئاسية جديدة .


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