المستقلة للانتخاب: هذا الاحزاب تعتبر منحله على رأسها الشراكة والإنقاذ

وطنا اليوم – قال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة بأن

(19) حزبا لم تستكمل مراحل توفيق الأوضاع سواء بسبب فقدانها لشرط أو أكثر من شروط القانون أو لكونها لم تتقدم بطلبات توفيق أوضاعها وهي أحزاب: الحداثة والتغيير، وحزب الاتجاه الوطني، الشراكة والإنقاذ، حزب نبض الوطن وحزب الجبهة الأردنية الموحدة، الرسالة، والشباب الوطني الأردني، الحرية والمساواة، وحزب البلد الأمين وجبهة النهضة الوطنية، والتيار الوسطي الأردني الديمقراطي، وحزب الوطني الأردني، وحزب الإصلاح الأردني، حزب أحرار الأردن، والطبيعة الأردني، حزب الوحدة الوطنية، حزب البعث العربي التقدمي، حزب النداء، حزب تيار الإصلاح الأردني.

وحول الأحزاب التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع انتهاء المدة القانونية، فقد أكد الناطق باسم الهيئة بأن سجل الأحزاب سيقوم بمخاطبة تلك الأحزاب التي لم تتقدم بطلبات توفيق الأوضاع أو التي لم تستكمل شرطا أو أكثر من شروط توفيق الأوضاع في القانون النافذ لكونها تعتبر منحلة وفقا للفقرة (ب / 40) من قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 (على الأحزاب المُؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون