الذنيبات يترأس اجتماعا لبحث سير العمل في إنشاء مصنع تعويم الفوسفات بالشيدية

وطنا اليوم:اطلع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، خلال اجتماع عقد في الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية المهندس رامي العودات، على سير العمل في مشروع إنشاء مصنع غسيل وتعويم الفوسفات، الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع الشركة المثالية المتطوِّرة في منطقة الشيدية بمحافظة معان وبحجم استثمار يصل إلى 85 مليون دولار.

وسيعمل المصنع على تعويم وغسيل كميات كبيرة من الفوسفات ذات الجودة المنخفضة والمكدسة على مدى عشرات السنوات واستخلاص وإعادة إنتاج فوسفات عالي الجودة منها، بما يتواءم مع اشتراطات شركة الفوسفات وعملائها والمستوردين.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد بالإنتاج في نهاية شهر آذار من العام المقبل، بما يزيد على 2 مليون طن سنويا من الفوسفات عالي الجودة.

وقال الدكتور الذنيبات، خلال الاجتماع بحضور عدد من مديري الإدارات في شركة الفوسفات، إن المشروع يأتي ترجمة لتوجهات الشركة لزيادة الإنتاج، والتحول نحو الصناعات التحويلية، وتعزيز شراكاتها المحلية والخارجية، وينسجم مع الخطة التسويقية المستقبلية للشركة.

وبين أن المشروع، الذي سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة،

يشكل نقلة نوعية في عمل الشركة، وسيسهم في تحقيق المزيد من الأرباح للشركة، ورفد الخزينة، وزيادة صادرات المملكة من الفوسفات ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المكانة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية، والوصول الى أسواق جديدة.

وأكد الدكتور الذنيبات، ضرورة سير العمل بالمشروع بوتيرة عالية وفق الخطط المعدة لذلك، فيما طلب من الإدارات المعنية في شركة الفوسفات متابعة سير العمل في المشروع، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركة المثالية لتنفيذ هذا المشروع ضمن الخطة الزمنية المحددة.

بدوره، عرض مدير عام الشركة المثالية المتطوِّرة للصناعات التحويلية المهندس رامي فاخوري، خلال الاجتماع مراحل العمل في إنشاء المصنع ونسب الإنجاز المتقدمة فيه.

وقال إنه تم الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية والصناعية المتعلقة بخطوط إنتاج المصنع، وتمديد الكهرباء وخطوط تزويد المياه، والبدء بأعمال الإنشاءات المدنية في الموقع، مؤكدا أن الشركة تعاقدت مع كبرى الشركات العالمية والمتخصصة لتوريد معدات خطوط الإنتاج للمصنع.

وبين المهندس فاخوري، أن المصنع سيعمل وفق أحدث طرق الإنتاج والوسائل التكنولوجية المتطورة في هذا المجال، فيما سيراعي أعلى معايير السلامة العامة وسلامة البيئة، والمياه المستخدمة التي سيتم تدوير نحو 85 % منها.