مراسل العربية : حديث الصفدي لـ CNN اخرج عن سياقه

وطنا اليوم – قال مراسل قناتي العربية والحدث في الاردن عمار الهندي ان حديث وزير الخارجية احمد الصفدي لـ CNN اخرج عن سياقه ، حيث قال الهندي في حديث رصدته وطنا اليوم بأن سياسة الأردن تجاه ما يحدث من انفلات داخل الأراضي السورية على الحدود مع الأردن واضحة، وبأن النظام السوري يتحمل مسؤولية ما يحدث على أراضيه. واضاف بأن حديث وزير الخارجية لـ CNN أخرج عن سياقه؛ الرجل يتحدث عن ملاحقة مهربين داخل الأراضي السورية في لحظة هجماتهم على الأردن وهذا شي طبيعي وحدث منذ تحولت قواعد الاشتباك للجيش الأردني “من الدفاع إلى الهجوم” التصريح لا يقصد منه كما يشاع دخول عسكري أردني في الجنوب السوري!!.

يذكر أن مواقع محلية تداولت خبر حول حديث للصفدي تم اخراجه عن سياقه بأن الاردن سينفذ عمليات عسكرية داخل سورية لمواجهة تهريب المخدرات وهو حديث غير صحيح نسب للصفدي اثناء مقابلته على CNN.