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صورة سعد جابر “بوكسين بنشف وبموت”، الروابدة لصهره العبادي “حراث”، علاء البطاينة  لماذا غضب دولة الرئيس الأسبق؟، مدير الضمان عمل قليل ونبش كثير، اين كان الصفدي عند تلقي خبر عماد العدوان ؟ سر عبارة ” روحنا” ، الخصاونة “بعد أيام” ، اكتئاب الأحزاب، الصرايرة في الحُمر ، الرزاز والذنيبات أين ؟ 

منذ 18 دقيقة
صورة سعد جابر “بوكسين بنشف وبموت”، الروابدة لصهره العبادي “حراث”، علاء البطاينة  لماذا غضب دولة الرئيس الأسبق؟، مدير الضمان عمل قليل ونبش كثير، اين كان الصفدي عند تلقي خبر عماد العدوان ؟ سر عبارة ” روحنا” ، الخصاونة “بعد أيام” ، اكتئاب الأحزاب، الصرايرة في الحُمر ، الرزاز والذنيبات أين ؟ 

وطنا اليوم – مجهر وطنا اليوم تجول في الصالونات السياسية التي تنشط في هذه الأيام التقط المجهر بعدساته مشهد الصراع الحواري الذي يشهد زخما نتيجة تراكم أخطاء بيروقراطية رسمية وهذا ابرز ما دار وشاهده المجهر.

التقطت عدسات مجهر وطنا اليوم االدكتور جراح القلب سعد جابر وزير الصحة سابقاً ورئيس الاتحاد الأردني للملاكمة بحصة تدريبية ، أثناء تدربه على الملاكمة  ، أبرز التعليقات على صورة جابر : بوكسين بنشف وبموت 

عبدالرؤوف الروابدة  علق على على صورة صهره الصحفي الدكتور صلاح العبادي ” حراث مبدع”.

 صباح ثاني أيام عيد الفطر السعيد بحراثة أرضه مستعيناً بالمحراث القديم الذي يجره كديش.

اسم علاء عارف البطاينة تم تداوله في احد الجلسات المغلفة جدا في صالونات عمان مجهر وطنا اليوم شاهد انفعال رئيس وزراء سابق على طرح رئيس وزراء اسبق لاسم البطاينة فيما همس في اذن وطنا اليوم انشاء الله خير 

مدير عام الضمان يثير الرأي العام ضد المؤسسة عندما اوصل رسالة ان نصف الموظفين مدراء الشارع ينتظر مثل هذه التسريبات حتى يجلد المؤسسات ..وطنا اليوم تقدم النصيحة لعطوفته أن يقدم رؤيته لتطوير أداء المؤسسة وان يعلن عن خططه لتحقيق أهدافها بعيدا عن الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات  ان وجدت

التقطت عدسة مجهر وطنا اليوم احمد الصفدي رئيس مجلس النواب في مطعم الكلحة عندما تبلغ باعتقال النائب عماد العدوان ، الصفدي كان  يتناول طعام العشاء في مطعم الكلحة مع عدد من زملائه بعد ان أخبره زميله باعتقال النائب عماد العدوان فيما استمعت وطنا اليوم

من الصفدي لعبارة .. “روحنا” اي ان المجلس سيُحل كان أجلت الخبر عالاقل لما نتعشى.

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اكتئاب يصيب بعض الأمناء العامين للأحزاب بعد فشلهم في التواصل الجماهيري مع القواعد الشعبية وعدم قدرتهم على التعليق على أي قضية وطنية حالهم يبكي الحجر .

 بشر الخصاونة (يعد أيام) هكذا وصف مراقبون وضع الحكومة بعد قضية العدوان واستطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية 

عمر الرزاز ومحمد الذنيبات اسماء مطروحة  لخلافة بشر في حال إجراء تغيير حكومي

 جمال الصرايرة تحرك كثيرا الأسبوع الماضي بالقرب من دابوق و الحُمر.

السفير نايف السديري غائب ام طلب منه الهدوء افطار الجمعة توقف والنشاطات الاجتماعي في حالة استرخاء والهدوء سيد الموقف .

النائب الاسبق محمد البرايسة عليه طلب افتقدته القواعد الشعبية والعودة للعبدلي مسألة وقت.


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