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ماهي نصيحة معن القطامين لبشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية

منذ 4 ثواني
ماهي نصيحة معن القطامين لبشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية

 


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