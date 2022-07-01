الأردن ثاني أقل الدول العربية في متوسط تكاليف الحج

وطنا اليوم:نشر موقع الجزيرة قائمة بترتيب الدول العربية من حيث متوسط تكاليف الحج لهذا العام1443-2022.

وبحسب التقرير حل الأردن في المرتب الثاني بين الدول العربية الأقل في متوسط كلفة الحج 2022 بواقع 2900 دولار بعد سلطنة عمان التي جاءت بالمرتبة الأولى بكلفة بلغت 1700دولار.

وارتفعت التكلفة في أغلب الدول العربية بنسب متفاوتة ناهز أعلاها 300 بالمئة في لبنان وأدناها 5بالمئة في الأردن، في حين استقرت التكلفة بالنسبة للحجاج الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

وتراوحت تكلفة حج هذا الموسم بين ألفي دينار و2200 ، في حين كانت التكلفة في آخر موسم حج بحدود 2100 دينار، ما يعني زيادة طفيفة بين الموسمين ناهزت 5بالمئة بحسب التقرير.

وتجاوزت تكلفة الحج لبعض الدول العربية 10آلاف دولار

ويعزى ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالظروف العالمية والبعض الآخر مرتبط بارتفاع التكاليف والرسوم في السعودية، وقد حددت لجنة الحج العليا في سوريا 5 أسباب لارتفاع التكلفة:

1- التضخم العالمي في الأسعار وهو ما يؤثر على مختلف الأسعار ولاسيما الإيواء والغذاء في السعودية.

2- ارتفاع أسعار الخدمات الإلزامية (خدمات المشاعر والطوافة والنقل…).

3- إضافة خدمات إلزامية جديدة (الطوارئ والتأمين الصحي ورسوم التأشيرة).

4- ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

5- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في جميع الشركات بالمنطقة والعالم