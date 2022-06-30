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الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

منذ 26 ثانية
الإسراء توقع مذكرة تفاهم مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام

وطنا اليوم_ضمن إطار الاهتمام المتواصل بين الطرفين بجوانب المسـؤولية في مجال تعزيز أمن المجتمع وسلامة أفراده المجتمعي، وقعت جامعة الإسراء ومركز السلم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم التماسك المجتمعي في وجه الجريمة والفكر المتطرف .

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات، وعن مركز السلم المجتمعي مساعد مدير الأمن العام للإدارة والقوى البشرية العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال. حضر توقيع مذكرة التفاهم مدير السلم المجتمعي و من جامعة الاسراء الأستاذ الدكتورة غيداء ابو رمان مساعد الرئيس للشؤون الدولية وعميد كلية الهندسة و الدكتور نشوان نشوان عميد شؤون الطلبة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأطير سبل التعاون وإقامة البرامج التدريبية والورش التثقيفية الهادفة لرفع الوعي وتحصين المجتمع في مواجهة الفكر الإرهابي والعنف، والتعاون في مجال بناء القدرات، وتنفيذ نشاطات ومشاريع مشتركة في مجال السلم والمجتمعي.


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