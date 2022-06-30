الإسراء تشارك في احتفال مديرية الأمن العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

وطنا اليوم:شارك الدكتور نشوان نشوان عميد شؤون الطلبة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار ”أردن أقوى بأمنه”.

برعاية مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ، وبحضور نخبة من طلبة الجامعة .

وجاء شعار احتفال هذا العام تحت عنوان ”أردن أقوى بأمنه” تكريساً للجهود التي تقوم بها مديرية الامن العام، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على هذه الآفة ومنع انتشارها.

و أكد العقيد حسان القضاة مدير ادارة مكافحة المخدرات على أهمية التنسيق والتعاون الفاعل وعلى مدار الساعة بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحفاظ على المجتمع ومحاربة المخدرات، لا سيما في ظل المتغيرات من حولنا.

وأضاف أن مسؤولية التصدي لآفة المخدرات هي مسؤولية جماعية نهض بها الأردن بجهود استثنائية في مكافحة المخدرات من اتجار وتهريب وتعاطٍ، وقدَّم التضحيات في مسيرة توشحت بدم الشهداء، لافتاً أن مديرية الامن العام تسخر كافة الامكانات المتاحة لدعم ادارة مكافحة المخدرات التي تعمل وفق استراتيجية أمنية مرنة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة عملياتي وتوعوية وعلاجية تهدف للمحافظة على سلامة المجتمع ومنع وصول تلك السموم الى بيوت الأردنيين.

وتخلل الحفل عدة فقرات منها مادة فلمية قصيرة لخصت عقودا طويلة من الجهود التي قامت بها ادارة مكافحة المخدرات منذ نشأتها، والتطور الذي وصلت اليه، عرضا فنياً مسرحياً ومغناه بعنوان (مدمن متعافي) قدمته شركة الريتاج الفني سردت قصة شاب قادته المخدرات للهلاك قدم من خلالها نصائح للشباب حول خطورة المخدرات، وما تسببه من هلاك للفرد وأسرته، وأفلام توعوية تضمنت ابرز عناصر التوعية للمجتمع من آفة المخدرات، وكيفية الوقوف مع مديرية الامن العام ضدها .

وفي نهاية الاحتفال كرَّم اللواء الركن الحواتمة مجموعة من شركاء العمل في ادارة مكافحة المخدرات من الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة والمشاركين في إنجاح هذا الاحتفال .