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مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “

منذ 3 ثواني
مناقشات مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة في ” الإسراء “

وطنا اليوم:التقى الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة لجان التحكيم في مناقشة مشاريع تخرج طلبة قسم هندسة العمارة، وثّمن جهود الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية واللجان على ما احتوته المشاريع من الرؤى والتحليلات العمرانية والتي تمت دراستها من خلال أهم العناصر والنقاط التي عرضت فيه.
وأشار الدكتور نصيرات الى أن كلية الهندسة تبحث عن المهارات النوعية الخاصة والمتقدمة لطلبتها في مختلف التخصصات وهي حريصة على التعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات والخاصة قطاع الأعمال والقطاع الخاص ونقابة المهندسين الذين يملكون خبرات تراكمية كبيرة في سوق العمل ، الأمر الذي ينقل الخبرات إلى طلبتنا مما يعزز من فرصهم في سوق العمل بعد التخرج.
وأكدت الأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان عميد الكلية أن تلك المشاركات لها الأثر الواضح في إثراء المناقشات وتوجيه النقد البناء لمشاريع الطلبة وتقديم خلاصة خبراتهم لتكون مصباحاً ينير طريق الطلبة في مسيرتهم المستقبلية في حقل هندسة العمارة .
وفي الختام قدم الأستاذ الدكتور نصيرات الشكر والتقدير لأعضاء لجان التحكيم، مضيفاً الى أن الجامعة تشدد على نوعية الخريج وتمكينه بالمهارات النوعية في هذا القطاع الواعد والمتغير

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