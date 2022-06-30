الأردنية : حرمان 15 طالبا من حضور حفل التخريج

وطنا اليوم:أبلغ عميد شؤون طلبة الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين أنه تقرر حرمان 15 طالباً من المشاركة في حفل التخرج الرسمي على إثر حفلات فردية مخالفة عُقدت مؤخراً داخل حرم الجامعة.

ووفق حديث المبيضين مساء الأربعاء، أن 3 لجان مكلّفة بالتحقيق والتوصية بعقوبات بحق طلبة خالفوا الأنظمة والتعليمات ولم يلتزموا بقرارات الجامعة.

وبين المبيضين أنه سيجري فصل طلبة لمدة فصلين دراسيين، بعد أن قاموا بالدخول عنوة إلى حرم الجامعة للمشاركة في تلك الاحتفالات.

كانت عمادة شؤون الطلبة قد أبلغت الطلبة بعدم الدعوة لأي مسيرة أو تجمع يتعلق بتخريج أي طالب في الجامعة عبر وسائل الاتصال المختلفة، وإن أي مخالفة في هذا الشأن سواء كان الأمر بالدعوة أو إقامة الزفات أو المسيرات أو التجمعات أو باستخدام شعارات داخل الحرم الجامعي فسيتم التعامل معها من قبل لجان التحقيق وفقا لأنظمة وتعليمات الجامعة