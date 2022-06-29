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وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

منذ 10 ثواني
وزير الأوقاف يتفقد الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة

وطنا اليوم:تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أوضاع الحجاج الأردنيين في المدينة المنورة.
واطلع الخلايلة خلال الجولة التي رافقه بها مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش و رئيس وأعضاء البعثة الإعلامية الأردنية على واقع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم مؤكداً أن جميع البعثات الادارية والوعظ والارشاد والطبية والاعلامية في خدمتهم على مدار الساعة.
واكد الخلايله بأنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة متابعة الحجاج الأردنيين وتقديم افضل الخدمات لهم، جرى تسكينهم في الفنادق وتوفير خدمات الاعاشة لهم بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.
واستمع الوزير الخلايلة لملاحظات الحجاج ووجه المعنيين للعمل على حلها بشكل فوري داعياً الله تعالى ان يمن عليهم بالصحة والسلامة ويعودون لوطنهم سالمين مغفورا لهم وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.
وبين الخلايلة أن البعثة الاردنية ستقوم يوم الخميس بتفويج الحجاج الاردنيين من المدينة المنورة “الميقات” لمكة المكرمة حيث سيؤدون مناسك العمرة، وبعد ذلك يجري تسكينهم في الفنادق المستأجرة لهم في مكة المكرمة لمواصلة أداء المشاعر.
وعبر عدد من الحجاج الأردنيين عن تقديرهم لدور وزارة الأوقاف ودائرة الحج والعمرة في تقديم الرعاية الكاملة لهم وسرعة استجابة البعثة الادارية لأي ملاحظة ترد من الحجاج مما يدلل على حسن الرعاية والاهتمام بهم.
وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة في استقبال البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين مساء يوم أمس الاربعاء في المدينة المنورة، مؤكدا على رسالتها المهنية والوطنية بما يخدم الحجاج ويحقق المصلحة العامة


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