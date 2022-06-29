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تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

منذ 9 ثواني
تألق لافت للاعبي جامعة عمان الأهلية في ختام منافسات بطولة آسيا للتايكواندو

وطنا اليوم:اختتمت يوم الاثنين الموافق 2022/6/27 منافسات بطولة آسيا للتايكواندو والتي أقيمت في مدينة تشنتشون الكورية الجنوبية والمصنفة من عيار (4 نجوم)، والتي شهدت تألقاً لافتاً للاعبي منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو من خلال مساهمتهم في حصد 3 ميداليات ملونة.
وحقق لاعب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو والمنتخب الوطني صالح الشرباتي – حامل فضية أولمبياد طوكيو والمصنف الأول على آسيا – الميدالية الفضية للبطولة بعد الفوز في نزاله الأول ضمن وزن تحت 80 كغم على حساب لاعب منتخب منغوليا بجولتين دون مقابل ضمن الدور ربع النهائي، ثم حقق انتصاره الثاني في الدور نصف النهائي بتجاوزه عقبة اللاعب الكوري الجنوبي بجولتين مقابل جولة واحدة، قبل أن يتعرض للخسارة في النهائي أمام اللاعب الأوزبكي بجولتين لواحدة علماً بأن اللاعب صالح الشرباتي قد توج في النسخة الماضية بالميدالية الذهبية.
واستهل اللاعب زيد مصطفى مشاركته بالفوز على لاعب تايلند في دور الـ (16)، ثم الفوز على لاعب طاجيكستان في الدور ربع النهائي، ثم الفوز على اللاعب الصيني في نصف النهائي، قبل أن يتعرض للخسارة في النزال النهائي أمام اللاعب الأوزبكي المصنف الثاني على العالم وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو، حيث تعد هذه ثاني ميدالية يحققها زيد مصطفى ببطولات آسيا للكبار بعد تتويجه بالميدالية البرونزية في النسخة الماضية.
فيما استهل اللاعب زيد الحلواني مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب الطاجكستاني في دور الـ (16)، ثم الفوز في الدور ربع النهائي قبل أن يتعرض للخسارة في الدور نصف النهائي أمام الكوري الجنوبي بجولتين لواحدة، لينال ميدالية برونزية في وزن تحت 63 كغم، حيث تعد هذه ثاني ميدالية ينالها الحلواني في بطولة آسيا على مستوى الكبار بعدما ظفر بفضية النسخة الماضية.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للتايكواندو قد أنهى مشاركته في البطولة الآسيوية محتلا الترتيب الثالث لفئة الرجال والخامس في الترتيب العام، من خلال حصد لاعبيه ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية، وتوزعت الميداليات على: ميدالية ذهبية لجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، ونال الميداليات الفضية صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) ولؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم)، فيما حصل زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) على الميدالية البرونزية.


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