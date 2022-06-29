جامعة الإسراء تتصدر المراكز الأولى في تصنيف ( AD Scientific Index 2022).

وطنا اليوم_يسرّ أسرة جامعة الإسراء أن تتقدم بأطيب التهــــــاني والتبريك إلى أعضاء الهيئة التدريسية الآتية أسمائهم وهم: بمناسبة تصــدّرهم المراكز الأولى في تصنيف ( AD Scientific Index 2022).

الأستاذ الدكتورة مجد توفيق مريان عميد كلية التمريض في جامعة الاسراء (تفرغ علمي) من الجامعة الهاشمية وحلّت في المركز الخامس على مستوى الأردن في علوم التمريض.





الدكتور محمد إبراهيم أبو السيد عضو هيئة التدريس في كـــلية العلوم وحلّ في المركز الثالث على مستوى الأردن في علوم الفيزياء.



الدكتور سامر حسين العلي عضو هيئة التدريس في كلية العلوم ونائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا وحلّ في المركز الثالث على مستوى الأردن في علوم وتقنية النانو.





تهانينا….. وألف مبروك…. متمنّين لهم مزيداً من التقدم والارتقاء.