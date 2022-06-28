قطر تستقطب دفعة جديدة من المعلمين الأردنيين

وطنا اليوم:أنهى 407 من المعلمين الأردنيين اختبارات العمل في دولة قطر، لدى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي القطرية للعام الدراسي المقبل.

واستكملت الوزارة الاختبارات للعام الدراسي 2022-2023، بحسب بيان الملحقية الثقافية في الأردن، الثلاثاء.

ويعتبر الـ 407 معلما ومعلمة هم الدفعة الأولى من الخطة السنوية التي تنفذها الوزارة لاستقطاب مدرسين ومدرسات أردنيين للعمل في المدارس القطرية.

وقالت الملحقية: “إن المدرس الأردني يتمتع بخبرات أكاديمية وتربوية تساهم في تنفيذ خطة دولة قطر في مجال التعليم العام”