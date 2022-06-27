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فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

منذ دقيقتين
فلكيا.. عيد الأضحى 9 تموز القادم

وطنا اليوم:أعلن مركز الفلك الدولي في بيان اليوم الاثنين، أن يوم الجمعة الموافق 8 تموز سيكون يوم وقفة عرفة، والسبت الموافق 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتالياً نص البيان:

بدأت معظم الدول الإسلامية شهر ذي القعدة يوم الأربعاء 01 حزيران، بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب، وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء 29 حزيران، وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال أفريقيا. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 حزيران أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون الجمعة 8 تموز وقفة عرفة، والسبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 حزيران في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 9.5 ساعة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.6 ساعة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17.6 ساعة. والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

وخلافا لما هو شائع، فإن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى، ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا. ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الأربعاء 29 حزيران غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي، وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تعلن العديد من الدول السابقة يوم الجمعة 01 تموز أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الأحد 10 تموز أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول


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