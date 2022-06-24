بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

غياب المواصلات .. معاناة يومية يواجهها سكان صافوط منذ سنوات

منذ دقيقة واحدة
غياب المواصلات .. معاناة يومية يواجهها سكان صافوط منذ سنوات

وطنا اليوم:غياب تام لوسائل النقل العام، مشكلة تعيشها منطقة صافوط في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء منذ سنوات طويلة لتضع السكان بما يمكن وصفه بـ “شبه عزلة”، لا يكسر قيودها سوى الحاجة إلى المغادرة، التي تعني معاناة ومشقة يومية خاصة لطلبة المدارس والجامعات، وموظفي القطاعين الخاص والعام.
وما يزيد من معاناة سكان المنطقة، هو وجودها على مرتفع جبلي، فيما تبعد عدة كيلومترات عن الشارع الرئيس، الأمر الذي يستعدي توفير حافلات نقل عام أو “سرافيس”.
المواطن ياسين أبو ذيب، قال إن “لديه ابنة تعمل في أحد البنوك بالعاصمة عمان، وتجد صعوبة بالغة ومشقة في مسألة التنقل”، مشيرا إلى أن “الأسرة لا تمتلك مركبة خاصة”.
وأضاف أبو ذيب، أن “ابنته تضطر لاستخدام سيارة أجرة من تطبيقات النقل لإيصالها إلى الشارع الرئيس، لتبدأ رحلة معاناة جديدة في الصعود بحافلات النقل العام التي تكون ممتلئة بالركاب عند مرورها من الشارع المحاذي لمنطقة صافوط”.
كما تحدث عن أحد أبنائه الذي يذهب إلى مدرسته ويعود في الكثير من الأيام سيرا على الأقدام، سواء في الطقس الحار أو البارد، مشيرا إلى أن “هناك كثيرين تنطبق عليهم حال ابنه من سكان المنطقة”.
أما المواطنة أم سعد، فتحمل من جهتها، مسؤولية معاناة السكان، على الجهات المعنية، لا سيما هيئة تنظيم قطاع النقل البري، قائلة إن “هذه المشكلة يتم طرحها منذ سنوات طويلة دون فائدة، وبات حلها أقرب إلى الحلم، رغم أن توفير شبكة مواصلات هو حق لجميع المواطنين والسكان في مختلف أنحاء المملكة”.
وقالت، إن “المشكلة أصبحت تشكل عبئا وهما على السكان، أكثر من أي وقت مضى، مع ارتفاع أجور “التكاسي” وإصرار بعضهم على مضاعفة الأجرة أو زيادتها في حال علم أن الراكب متجه إلى منطقة صافوط بحجة أنه سيعود من المنطقة بلا حمولة”.
الشاب أحمد اللفتاوي، أشار إلى أن “منطقة صافوط تفتقر لوجود أسواق فيها، وهذا الأمر من وجهة نظره، يزيد معاناة السكان في التنقل، خصوصا أنهم يلجأون إلى أسواق البقعة أو عين الباشا، ولا يمكن الذهاب إلى تلك الأسواق سيرا على الأقدام”.
وتطرق اللفتاوي، إلى جملة من المشاكل الأخرى التي تواجه منطقة صافوط، أبرزها، سوء أوضاع الشوارع وحاجتها للصيانة والتأهيل، وصعوبة وصول الطلبة لبعض المدارس كونها بعيدة، بالإضافة إلى عدم وجود مركز صحي فيها، ويضطر السكان للذهاب إلى مركز صحي عين الباشا، وعدم وجود أيضا حدائق داخلية أو ملاعب أو أي مرافق أو مراكز تسلية للعائلات والأطفال تحديدا.
وفيما لم يتسنى الحصول على ردود أو توضيحات من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، قال عضو مجلس محافظة البلقاء “اللامركزية”، عن لواء عين الباشا الذي تتبع له منطقة صافوط، صلاح أبو عطوة، إن “ملف النقل في منطقة صافوط، غير مطروح على أجندة المجلس، إلا أنه وعد بطرحه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه”.
وقال أبو عطوة إن “غياب وسائل النقل يشكل بالفعل معاناة يومية للسكان”، لافتا إلى أنه “سيتم التواصل مع الحاكم الإداري، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، سعيا للوصول إلى حل ينهي معاناة السكان”.
كما أكد أن “هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية في منطقة صافوط، سيتم طرحها أيضا، وهي عدم وجود شبكة صرف صحي، وهو الأمر الذي يشكل أيضا معاناة حقيقية للسكان”.
يشار إلى أن منطقة صافوط ترتفع عن سطح الأرض نحو 900 متر، فيما يقترب عدد سكانها من 15 ألف نسمة، ويحدها من الجهتين الجنوبية والشرقية منطقة صويلح، ومن الجهة الشمالية منطقة عين الباشا، ومن الجهة الغربية منطقة الكمالية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:58

الحسين يخطف تعادلا مثيرا من الجزيرة

10:58

إعلامي في صحيفة النهار اللبنانية : حديث الملك على شاشة CNBC حول “الناتو” له دلالات كبيرة

10:44

أكثر بذخا من القياصرة .. تفاصيل تجهيزات بيوت بوتين

10:35

صاحب المركز الأول بمسابقة القرآن يحكي كواليس فوزه

10:34

مذيعة CNBC : نحن على الهواء مباشرة من عمان للقاء الملك

10:27

انسحاب مفاجئ للقوات الأوكرانية من معركة سيفيرودونيتسك

10:24

القضاة: التعينات تجري أثناء الولائم

10:21

زنجبار .. فيها أقدم مسجد في نصف الأرض الجنوبي وحكمها الإسلام 200 عام

09:57

التربية : نتائج التوجيهي ستكون جاهزة في هذا الموعد

09:50

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة الله

09:46

الداخلية : 83% من اللاجئين السوريين يقطنون خارج المخيمات

09:40

تخفيضات على 400 سلعة في الاستهلاكية العسكرية

09:34

تحذير من موجة تسونامي ستضرب مدنا عربية

09:28

غامبلي تعلن عن مقابلة حصرية مهمة اجرتها مع الملك

09:21

الصين تزف بشرى لمالكي السيارات الكهربائية

07:16

فضيحة كبرى بدورة مياه للنساء في مطعم #ماكدونالدز

07:08

جونسون لا يستبعد ترحيل اللاجئين الأوكرانيين إلى رواندا

06:15

جمعية الشفافية تعقد ندوة ” اقتصادنا واقع وامال”

05:48

حكام مباراة الفيصلي والوحدات من الخارج

05:16

علا الفارس تتفاعل مع قصة مقتل طالبة الجامعة

03:30

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر مركز جمرك المدورة الحدودي

03:28

هام لطلاب التوجيهي

23:20

النائب العام يحظر النَّشر بقضية مقتل الطالبة إيمان

22:44

( يافا أم الغريب )

22:33

فيديو/ هذا ماقاله الوزير السابق القطامين حول منصب الوزير

22:15

عميد شؤون الطلبة في التطبيقية: القاتل كان يرتدي قبعة حتى يخفي نفسه ولم تكن هناك سيارة بانتظاره

22:07

محادين: نحن أمام ظاهرة ثقافية مدانة حتى العنف الذي لا يفضي إلى القتل مرفوض

21:55

الخرابشة: التعرفة الكهربائية المدعومة انعكست ايجابا على القطاعات الانتاجية

21:32

السرحان لوطنا اليوم : كاظمة الكويتي رفع قيمة العرض من اجل” العرسان

21:31

شبهة انتحار أربعيني بجز عنقه في طبربور

20:55

أ.د. إياد مسعد من جامعة تكساس يحاضر في “هندسة ” عمان الأهلية

20:44

المحكمة العليا بأمريكا تقر بحق المواطنين بحمل الأسلحة بالأماكن العامة

20:37

التطبيقية: منفذ الجريمة ليس طالبا ولدينا 800 كاميرا بالجامعة

20:29

وزير الاقتصاد الألماني: الغاز أصبح الآن سلعة نادرة

20:18

الحنيفات: سنتحقق من شهادات منشأ وهمية للقمح والشعير

20:10

إغلاق جزء من طريق عمان – الزرقاء

20:10

خارج حصنك الآمن

19:54

الأمن: لا يمكن تأكيد أو نفي رسالة جريمة إيمان

19:47

السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل تفوق التوقعات

19:43

رسالة من فتى الزرقاء بعد مقتل الطالبة الأردنية إيمان

19:43

توقيف ناشط سياسي انتقد خطبة الجمعة واتهم الخطيب بالتفخيم والتبجيل والتعظيم للرسول الكريم

19:23

إطلاق حُزمة من المبادرات الملكية في محافظة عجلون

19:16

الملك يبحث مع الرئيس الإماراتي آفاق التعاون بين البلدين

19:12

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك إلى الهباهبة والزبون

18:54

شلباية لوطنا اليوم : المعنويات عالية ولا بديل عن الفوز وغياب ثائر

17:23

ماهي العقوبة التي تنتظر قاتل الطالبة؟ مدعي عام سابق يجيب

16:54

2,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء في 5 أشهر

16:51

أمانة عمان تخفض رسوم الابنية لمدة 3 سنوات

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022