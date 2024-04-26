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مدينة شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح

منذ 6 ساعات
مدينة شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح

وطنا اليوم:شرعت البندقية بتطبيق إجراء يلزم السياح الذين يزورونها لفترات نهارية بدفع ضريبة قدرها 5 يورو، في خطوة أثارت احتجاج السكان الذين رفضوا أن تتحول مدينتهم إلى “متحف”.
وباتت البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدا في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.
وباعت المدينة المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، نحو 13 ألف تذكرة، بحسب ما أفادت البلدية أمس الخميس، موضحة أن هذا الرقم “يواصل الارتفاع”، خاصة أن الإجراء لا يحدد عددا أقصى من البطاقات يوميا.
وتباع هذه التذاكر التي تكون على شكل رمز استجابة سريعة عبر الإنترنت أو مباشرة في الموقع، وعلى حامليها إبرازها لمراقبين متمركزين في ساحة محطة القطارات.
ومن خلال فرض مبلغ 5 يورو على السياح كي يصبحوا مخولين ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، تأمل البندقية في ثني عدد من الزوار عن القدوم في الأيام المزدحمة.


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