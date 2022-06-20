المعشر غير متفائل ، الحديد عينها على الخارجية ، مشاريع طوقان تتدحرج ، هل يقترب القضاة من الرابع ؟ الصفدي يزور الأردن ، أين الذنيبات ؟ النسور جاف تواصلياً، نفاع في كل الاتجاهات ، شركس والأضواء ، المعارض التائب ، تنفيعات الجامعات، النصاب البرلماني مكتمل في الميثاق 

وطنا اليوم – لا يزال مجهر وطنا اليوم يركز عدساتها على الصالونات السياسية وأحاديث تطول في طول وعرض الشارع الاردني عذا الاسبوع التقط المجهر أبرز ما تردد في عمق الشارع :

المعشر غير متفائل

الدكتور مروان المعشر غير متفائلة الى حد ما ببرنامج ومشروع تحديث المنظومة السياسية بسبب سلسلة من الملاحظات والتعقيدات.

الحديد عينها على الخارجية

علم مجهر وطنا اليوم بأن سفيرة الأردن في النمسا ( لينا نايف الحديد ) بعد انتهاء مدتها في شهر آب القادم كان شرط عودتها أن تتولى ورث والدها قبل ٢٧ عام كأمين عام وزارة الخارجية ، والامين العام الحالي يوسف البطاينة رحب بذلك ليتم مباشرة عمله بعد صدور الارادة الملكية منذ عام بتعيينه كسفير بالمانيا ولا يزال في مركز الوزارة يشغل وظيفة اميناً عاماً وبانتظار عودة السفيرة.

مشاريع طوقان تتدحرج

الحمدلله مشروع اليورانيوم يتقدم

والان بانتظار مشرع المفاعلات الصغيرة لتحلية مياه البحر ونقله ماء الشرب من العقبة لعمان

الوكالة داعمة للمشروع وبانتظار دعم الحكومة الاردنية

هل يقترب القضاة من الرابع ؟

خبراء في الشؤون السياسية يرجحون اقتراب محمد نوح من الرابع بعد نشاطه المتكرر في لقاءات حوار الأديان وحديثه عن زواج نبي الله موسى من كركية.

الصفدي يزور الأردن

نشطاء يرصدون زيارة لوزير الخارجية ايمن الصفدي للاردن بعد جولات مكوكية بين عواصم دول العالم

اين الذنيبات ؟

الذنيبات قليل الظهور إعلاميا واجتماعيا السبب الانهماك في العمل اذ يقضي اكثر من ١٨ ساعة يوميا وهو يتابع شؤون شركة الفوسفات.

معن النسور جاف

معن النسور جاف تواصليا وعينه على زيادة انتاجية البوتاس مما سبب له عتب الكثيرين

نفاع في كل الاتجاهات

زيد نفاع ناشط جدا هذه الايام السبب متابعته الأنشطة السياسية وانهماكة في هندسة احد الأحزاب الذي أخذ يتمدد اجتماعيا في الاونة الأخيرة وضم لصفوفه بعضا من النخبة.

الأضواء تتسلط على شركس

بعد نجاحه في ادارة السياسة النقدية ومحافظته على استقلال القرار في البنك المركزي من التدخل بشهادة الخبراء فإن الأضواء تتركز على الدكتور عادل شركس

المعارض التائب

المعارض التائب…زار مؤخرا مؤسسة خدماتية لم يمكث طويلا بسبب انتظاره قليلا في مكتب المدير عند السكرتيرة …فعز عليه ان ينتظر فغادر وعلامات الغضب بادية على وجهه

نشاط تطوير المشاريع “الشمالي والكايد تناغم وانسجام واضح”

نشاط محتدم للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الانتاجية وتناغم منقطع النظير بين وزير الصناعة والمدير التنفيذي للمؤسسة وقد شعر الشارع باهمية المؤسسة من خلال اطلاق البرامج والجولات الميدانية التي لامست حاجات الناس

تنفيعات تطرق مجالس الأمناء

مجالس أمناء الجامعات لم تخلوا من التنفيعات من المسؤول؟

اكتمال نصاب النواب في الميثاق

٣٩ نائب في حزب الميثاق غالبية الا شوي غير الأعيان الشارع يترقب الرؤية الاقتصادية للميثاق هل يستطيع ؟

طيب لم نسمع همس للحزب اي صوت او نشاط لا خير ولا شر كأن الحزب يعيش،في كوكب آخر.

اين الخطأ في الأعضاء ام في طريقة التشكيل