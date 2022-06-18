وطنا اليوم_ارسلت حماس رسالة تحدٍ وثبات احتفاء بإعادة ترميم مرصد “الفاتح” التابع للمقاومة شمالي قطاع غزة بعد قصفه بساعات، فيما عبّر محللون وناشطون إسرائيليون عن غضبهم جراء ما أسموه “ضربة لقوة الردع” لدى جيش الاحتلال مؤكدين أن في ذلك نقطة انتصار تسجل لحركة حماس.
غزة تتحدى الكيان وترسل ردها بعد ساعات من القصف
منذ دقيقة واحدة
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