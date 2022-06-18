رئيس هيئة “بدو يربي الهيئة كلها” ومُصر على تعيين مساعداً له من المحاسيب والوزير مطبوخ 

وطنا اليوم – خاص – علمت وطنا اليوم بأن إصرار رئيس إحدى الهيئات على تعيين أحد الموظفين مساعد له يثير تساؤلات عديدة ، رئيس الهيئة المعني يبدو انه يستخدم علاقته مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة في تمرير قراراته.

رئيس الهيئة المعني وحسب ما يقول انه “طابخ الوزير “

الشخص المعني بالتعيين في منصب المساعد وحسب ماعلمت وطنا اليوم يقترح على رئيس الهيئة بتعيين موظفين في مناصب مالية وإدارية وتحتفظ وطنا اليوم بأسمائهم، مع العلم ان هيكلة داخلية تجري في الهيئة المعنية يبدو أن رئيس الهيئة لا تعجبه هذه الهيكلة إلا أنه مجبر على التعامل معها بناء على طلب الوزير وعلى حد قول رئيس الهيئة ” خليهم يعملوا الي بدهم اياه وانا بعين الي بدي اياه” ، رئيس الهيئة وكما علمت وطنا اليوم يحاول التكتم على تعيين الموظف المعني مساعداً له وعلى حد قوله ” بدو يربى الهيئة كلها”.