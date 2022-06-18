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بايدن: لن ألتقي محمد بن سلمان في السعودية بل أنا ذاهب لاجتماع دولي

منذ ساعتين
بايدن: لن ألتقي محمد بن سلمان في السعودية بل أنا ذاهب لاجتماع دولي

وطنا اليوم_سعى الرئيس الأميركي جو #بايدن، أمس الجمعة، إلى التقليل من أهمية لقائه المرتقب المثير للجدل مع ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان، بتشديده على أن اللقاء سيعقد في إطار دولي.


وقبل صعوده إلى مروحية متوجّهاً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في فيلَّتِه المطلة على المحيط، قال بايدن: “لن ألتقي محمد بن سلمان. أنا ذاهب إلى اجتماع دولي سيشارك فيه”.

وأعلن البيت الأبيض أنّ بايدن سيتوجّه الشهر المقبل لحضور قمة إقليمية في جدة وسيلتقي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والمسؤولين السعوديين لا سيما ولي العهد.

في المقابل، أوردت وكالة الأنباء #السعودية أنّ بايدن سيلتقي خلال زيارته المملكة “بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء”.

وأوضحت الوكالة أنّ اللقاء سيتناول البحث في “أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم”.

من جهتها، شدّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار على أن اللقاء مع ابن سلمان “هامشي وليس محور التركيز”.

وقالت جان-بيار: “سيلتقي الرئيس أكثر من 12 قائد دولة خلال رحلته”، مضيفة “يمكن أن نتوقَّع أن يلتقي الرئيس ولي العهد أيضا”.

وخلص تقرير استخباري أميركي إلى أنّ ابن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل خاشقجي، الأمر الذي ينفيه ولي العهد السعودي.

وكان بايدن قد تعهّد، أثناء حملته الرئاسية، معاملة القادة السعوديين على أنهم “منبوذون” بعد العلاقة الوثيقة للمملكة مع سلفه دونالد ترامب.

ويتوقّع أن يدفع بايدن خلال الزيارة باتّجاه زيادة المملكة إنتاجها النفطي في مسعى لكبح ارتفاع أسعار الوقود وتسارع التضخم.


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