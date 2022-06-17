الحر يلسع أوروبا مبكرا.. فرنسا تسجل 42 درجة السبت

وطنا اليوم:تجتاح أول موجة حر في الصيف الحالي المنطقة الأوروبية الممتدة من البحر المتوسط إلى بحر الشمال.

وقد تصل درجة الحرارة، الجمعة، إلى 30 درجة مئوية في المناطق الواقعة بين مدينة ملقا المتوسطية جنوب إسبانيا إلى العاصمة البريطانية لندن.

كذلك تشهد بعض المناطق الأوروبية ارتفاعا في درجات الحرارة قد تصل في بعض المدن إلى 40 درجة مئوية.

وتستمر موجة الحر في ألمانيا نهاية الأسبوع، وتنتقل بعدها الكتلة الحارة شرقا إلى وسط وشرق أوروبا، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

موجة حارة شديدة غير مسبوقة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال إفريقيا تضرب البلاد، وقالت “موجة حارة شديدة تشهدها البلاد لم يسبق لها مثيل”.

وبلغت درجات الحرارة في عدة مناطق فرنسية 40 درجة مئوية للمرة الأولى هذا العام الخميس، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها السبت لترتفع إلى 41 أو42 درجة.