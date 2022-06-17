أعمال عنف وحرق قطارات في الهند بسبب التجنيد المؤقت

وطنا اليوم:أطلقت الشرطة الهندية النار على حشود غاضبة أشعلت النار في القطارات، الجمعة، في احتجاجات ضد مخطط جديد للتجنيد العسكري قصير الأجل.

واندلعت أعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي وقف مئات الأشخاص على سكك حديدية في مدينة سيكوندراباد الجنوبية، واحرقوا أكوام من الحطام لإغلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، وأشعلوا النار في ما لا يقل عن أربعة قطارات.

وأطلقت قوات الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وأصيب متظاهر واحد على الأقل في الحادث.

واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الخميس، عندما أطلقت الشرطة في ولاية بيهار الشرقية الغاز المسيل للدموع على الحشود التي أشعلت النار في عربات القطارات وحاولت اقتحام المباني الحكومية.

خطة توظيف مؤقتة لتجنيد الشباب في القوات المسلحة

وأعلنت الحكومة الهندية هذا الأسبوع عن خطة توظيف مؤقتة لتجنيد الشباب في القوات المسلحة لمدة أربع سنوات – وهو خروج كبير عن الماضي، حيث يُنظر إلى رتب الصفوف على أنها وظائف مدى الحياة.

وسيفقد المجندون الجدد المستحقات التي يتمتع بها الموظفون الحاليون، بما في ذلك معاشات التقاعد الحكومية، ما لم يتم الاحتفاظ بهم بعد برنامج مدته أربع سنوات.

وعرضت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطة التجنيد كمسار لتحديث القوات المسلحة الهندية بسلك جنود أصغر سنًا وأكثر رشاقة، مع خلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.