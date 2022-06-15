وفاة أب وابنه عطشا في صحراء السعودية

وطنا اليوم:لقي أب وإبنه حتفهم عطشا في الصحراء، في وادي العجمان منطقة البر جنوب مليجة السعودية، التي تبعد 480 كم من المدينة المنورة.

كان الأب وابنه الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، السبت الماضي، باتجاه مراعي الأغنام في موقع صحراوي يبعد 25 كيلومترا عن منطقة هجرة مغطي، التي تتبع لمحافظة النعيرية، ولسوء الحظ علقت المركبة في الرمال.

سعى الأب لإخراج المركبة من الرمال، ولكن محاولاته لم تنجح، وقرر الذهاب سيرا على الأقدام إلى منطقة هجرة مغطي، بعد أن فقد ارسال هاتفه الخلوي الإشارة، ولكن داهمه التعب والعطش وحرارة الشمس في الطريق، ليسقط ميتا.

في هذا الوقت، كان الابن بانتظار عودة والده، ولكن العطش وحرارة الشمس داهمته ايضا، ليعثر عليه في مكان بعيد عن والده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حتى مات.

وقالت وسائل إعلامية سعودية، إن السلطات أخلت جثة الأب والابن إلى ثلاجة مستشفى الأمير سلطان بمليجة.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة مليجة بحدود 46 درجة مئوية في هذه الفترة من العام