اتفاقية لتعزيز التعاون بين عمان الاهلية و نقابة المهندسين

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الاهلية ونقابة المهندسين الأردنيين ، امس الثلاثاء 14-6-2022، اتفاقية شراكة وتعاون، في مجال بناء القدرات وتحسين مخرجات التعليم وتزويد المهندسين بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل والعمل على ايجاد فرص تدريب وتشغيل لهم.

وقد وقع الاتفاقية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان ونقيب المهندسين الاردنيين رئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس أحمد سمارة الزعبي، بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة الاستاذ الدكتور معتصم عبد الجابر والاستاذ الدكتور عبد السلام الشبول عميد كلية العمارة والتصميم والدكتور اياد شعبان رئيس وحدة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الجامعة وعدد من الاساتذة المهندسين أعضاء مجلس نقابة المهندسين .

وقد أبدى رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان، استعداد الجامعة للتعاون مع نقابة المهندسين في كافة المجالات المطروحة، مؤكدا اعتزازه بنقابة المهندسين باعتبارها تمثل الجسم الهندسي الأكبر في الأردن.

وقال إن الجامعة تضع كافة مرافقها وامكاناتها تحت تصرف نقابة المهندسين بما يحقق المصلحة المشتركة لطلبة الهندسة والخريجين، مؤكدا ضرورة تنظيم النقابة لمؤتمرات معتمدة من قاعدة بيانات ” سكوبس” ما يعود بالنفع على اعضاء الهيئة التدريسية وعلى النقابة.

وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن نقابة المهندسين وقعت العديد من اتفاقيات التعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة بهدف ايجاد فرص تدريب لمنتسبيها، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال رفع مهارات وكفاءات المهندسين، مشيرا إلى أن النقابة تركز على طلبة السنة الرابعة والسنة الخامسة لتأهيلهم للدخول الى سوق العمل.

وأكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون مع الجامعة بما يسهم في تحسين نوعية وضبط مخرجات التعليم، إضافة إلى عقد نشاطات مشتركة بين الطرفين كورشات العمل والمؤتمرات والندوات، وبحث استضافة الجامعة لبرنامج التدريب مرسم 006 وذلك ضمن مجال تدريب وتأهيل المهندسين المعماريين حديثي التخرج.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية الجامعة في التفاعل والتواصل مع المؤسسات والنقابات ومن بينها نقابة المهندسين بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات بما يخدم كفاءة الخريجين في كافة التخصصات