“فيلادلفيا ” تستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي‎‎

وطنا اليوم: استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم في مكتبه فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي حيث رحب بالضيف الكبير مؤكدا حرص الجامعة في ايصال المعلومة الى الطلبة وتلبية الاحتياجات المعرفية من خلال المسابقات الاكاديمية و الدينية .

بدوره أثننى عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين على فضيلة الشيخ بصفته شخصية علمية وقامة ومرجعاً كبيراً للعالم العربي والاسلامي، كما أكد على أهمية مثل هذه المسابقات التي تحفز الطلبة على حفظ القرآن الكريم ومنحهم الجوائز التشجيعية لقاء ذلك، مما يسهم في تربية الجيل تربية صالحة سليمة أساسها القرآن علمًا وعملاً .

وبدأ فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي محاضرته بحضور رئيس الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وحشد كبير من الطلبة بالتحدث حول نعمة الأمن والأمان في الأردن التي ترسخت بجهود كبيرة وعظيمة واستطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود أبناءه أن يتجاوز كل التحديات بفضل صدق انتماءه وتضحياته.

ثم قدم الداعية الكبير مداخلة ثمّن فيها جهود الجامعة في تشجيع حفظ القرآن الكريم وأن الجامعات تقوم بدور رائد وملحوظ في تنمية رسالتها وتطوير المجتمع وازدهاره، كما تحدث عن المعجزات الربانية التي تتجسد في الإنسان والمخلوقات والكون.

وفي نهاية المحاضرة وُزعت الجوائز والشهادات على الفائزين والمشاركين في المسابقة