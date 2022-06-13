المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ترتقي إلى تصنيف جديد في (SCOPUS)

وطنا اليوم – ارتقت المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (JJCIT)، الموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من المرتبة 231 إلى 127 حسب التصنيف الصادر عن مؤسسة سكوبس المعني بفهرسة المجلات العالمية المتخصصة في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلوات، منتقلة بهذا من فئة Q4 إلى الحد الأعلى من فئةQ3 ومقتربة من الفئة Q2، وبالرتبة المئينية 45%.

هذا وتختصّ المجلة، التي تصدر بدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2016 بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترأس تحرير المجلة، التي تخضع حالياً لتقييم مؤسسة Clarivate Analytics تمهيدا لاعتمادها ضمن تصنيفاتها المعمول بها عالمياً، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء منذ شباط الماضي خلفا للأستاذ الدكتور أحمد حياصات. — ￼