مهم من التعليم العالي لطلبة الجامعات

وطنا اليوم:دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلبة وذويهم الراغبين بتصديق وثائقهم الجامعية إلى مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية، إضافةً إلى عدد من الجامعات الخاصة، وذلك وفقاً لما يلي:

1) طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية/كلية عجلون الجامعية.

2) طلبة إقليم الوسط يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة البترا، الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية/المركز /السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.

3) طلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية/فرع العقبة.

ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التسهيل على أبنائها وبناتها الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكتب للمستشاريين الثقافيين لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان، ويخفف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم