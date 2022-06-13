وطنا اليوم:رعى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم الاثنين، حفل تخريج الفوج الــ 32 من ضباط جامعة مؤتة الجناح العسكري.
ولي العهد يرعى حفل تخريج ضباط جامعة مؤتة
منذ 3 ثواني
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