خارطة طريق للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب اليوم الإثنين، متابعة الوزارة أوضاع الطلبة الأردنيين الذين كانوا يدرسون في جامعات أوكرانيا منذ حدوث الأزمة هناك، مبينا أن الوزارة حددت خارطة طريق واضحة، للتعامل مع أولئك الطلبة حفاظا على مستقبلهم التعليمي.

وأبرز ما جاء في خارطة الطريق بحسب الخطيب، هو إطلاق منصة إلكترونية لهؤلاء الطلبة لتسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن مخاطبة الجامعات الرسمية في المملكة، لقبول الطلبات المقدمة من الطلبة الأردنيين العائدين من أوكرانيا، وذلك لغايات دراستها.

وقال الخطيب ، إن الجامعات الرسمية ستقوم بعد استلامها هذه الطلبات المقدمة من الطلبة الأردنيين العائدين من أوكرانيا، برفعها لوزارة التعليم العالي.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة هذه الطلبات، بناء على محددات رئيسية تسمح بقبولهم بالجامعات من عدمه.

ولفت إلى أن الجامعات الرسمية، ستقوم بمعالجة الطلبات المقدمة إليها، وتحديد مستوى الطالب بشكل دقيق، قبيل رفع وثائقه للوزارة.

وأوضح الخطيب، أن إجمالي عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية نحو 727 طالبا، بينهم 425 طالب وطالبة سجلوا على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

حلول أخرى لطلبتنا في أوكرانيا

وأضاف الخطيب أنه ومن ضمن الحلول التي اعتمدتها الوزارة لمساعدة الطلبة لإكمال دراستهم الجامعية وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم نتيجة الحرب في أوكرانيا هو السماح للطلبة بإكمال دراستهم للعام الدراسي الحالي باستخدام التعليم الإلكتروني كون الجامعات الأوكرانية أتاحت لهم هذا الخيار.

وختم الخطيب قوله بالتعميم الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأحد، لجميع الجامعات الأردنية الرسمية بالسماح للطلبة العائدين من أوكرانيا بتقديم طلبات التحاق رسمية إليها، بغض النظر عن تحقيق الطلبة للحد الأدنى للمعدل المطلوب حسب السياسة العامة للقبول، وأن على الطلبة الذين لديهم أي وثائق إرفاقها مع الطلب المقدم للجامعة، مؤكدا أن الجامعات ستنظر بالطلبات لكل طالب على حدة.

ووفق تعليماتها الداخلية والأسس الأكاديمية لديها بتقييم هذه الطلبات وتحديد المستوى الأكاديمي للطالب من خلال الوثائق المرفقة معه والتي تحدد عدد المواد وطبيعتها ومدى توافقها مع الخطط الدراسية والأكاديمية لنفس التخصص في الجامعات الأردنية.

أما الطلبة الذين لا يملكون أي وثائق تبين وضعهم الدراسي، فستقوم الجامعة التي تقدّم بطلب لها بعقد امتحان لتحديد مستواه، حيث سيتم رفع جميع هذه الطلبات لمجلس التعليم العالي مرفقة بأسماء الطلاب ومستواهم الدراسي واتخاذ قرار مناسب بها بقبولهم بالجامعات ضمن البرنامج الموازي، وذلك في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 14 من تموز المقبل