رئيس جامعة الاسراء يلتقى بأعضاء الهيئة التدريسية لكلية الصيدلة

وطنا اليوم – ضمن سلسة اللقاءات التي يعقدها الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة مع الكليات في الجامعة , فقد التقى بعميد كلية الصيدلة الدكتورة رابعة الروسان وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية .

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور أحمد نصيرات بأعضاء الهيئة التدريسية، داعياً للتعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية لتحقيق رؤية الجامعة بتحقيق الأهداف والجودة والتميز والأداء مشيداً بالإنجازات التي حققتها الجامعة .

وأشار الدكتور نصيرات إلى أن الجامعة تسعى عبر تخصصاتها وكلياتها إلى التميز وتجسيد روح الريادة والإبداع في جودة التعليم وأصالة البحث العلمي وخدمة المجتمع، مؤكداً على الخطوات التي تقوم بها الجامعة نحو تجويد مخرجات التعليم وتأهيل الطلبة الخريجين من خلال مسيرتهم العلمية لمواكبة سوق العمل، مبيناً أن النقلة النوعية التي شهدتها الجامعة بحصولها على شهادات ضمان الجودة ، وادراج الجامعة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات ، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الجهد والمثابرة والتميز .

وأكّد على أن الخطة الاستراتيجية للجامعة والخطة التنفيذية المنبثقة عنها جاءت لترسم خارطة الطريق للعمل الجاد والإنجاز المبدع الذي يحقق الطموح في المجالات الأكاديمية ولتكون الجامعة دائماً في مصاف الجامعات العالمية المرموقة .

وبين الدكتور نصيرات عدداً من القضايا المتعلقة بالعملية التدريسية البحثية في الجامعة، والسبل الكفيلة لإنجاح مخرجات التعليم لدى الطلبة الخريجين، ودعا إلى ضرورة متابعة الطلبة بشكل مستمر، ومتابعة تحديات التدريب الصيدلاني . وفي الختام أجاب الدكتور نصيرات عن أسئلة واستفسارات ومداخلات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة .