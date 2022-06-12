ندوة تفاعلية في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا حول السلامة المرورية

وطنا اليوم – نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وبالتعاون مع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق ندوة تفاعلية حول واقع السلامة المرورية، شارك فيها جمع من طلبة وموظفي الجامعة بحضور رئيس الجمعية المهندس وفائي مسيس، وعدد من أعضاء هيئتها الإدارية.

وخلصت الندوة إلى ضرورة استمرارية التوعية المرورية واستدامتها وتنوع وسائلها، والعمل على الوقوف الثابت بجانب القانون والتشدد في تطبيقه على كل من يخالفه ويتجاوز عليه.

يذكر أن الجمعية تأسست عام 1975 بهدف نشر التوعية المرورية في المجتمع من خلال عمل الدراسات والإحصائيات والمؤتمرات والندوات.