ثلاثة مشاريع لطلبة جامعة البترا تدرج ضمن أفضل 100 مشروع على مستوى العالم

وطنا اليوم:أدرجت جائزة “تميز” ثلاثة مشاريع تخرج لطلبة قسم هندسة العمارة بجامعة البترا ضمن “قائمة أفضل 100 مشروع تخرج للعام 2021 على مستوى العالم”. وتضمنت جائزة “تميز لمشاريع التخرج المعمارية العالمية”، مشروع “الجنة المخفية” للمهندس إياد صوافطة بإشراف الدكتورة هدير مرزه، ومشروع “مركز أبحاث وسيطرة للأوبئة” للمهندس عبد الله الخفاجي بإشراف المهندسة ياسمين السعودي، ومشروع “متحف تدمر” للمهندسة سرا عمار بإشراف الدكتور عامر الجوخدار.

يذكر أن جائزة تميز قد أطلقت مؤخرًا “منصة أفضل مشاريع التخرج في العالم” كجزء من جهودها لتسليط الضوء على العمل الممتاز الذي قام به طلاب العمارة في جميع أنحاء العالم، وهي قاعدة بيانات تعرض بشكل دائم أفضل 100 مشروع يتم تقديمها سنويًا إلى جائزة تميز لمشاريع التخرج المعمارية.