بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تفعل اتفاقية التعاون مع جامعة تيشك/ أربيل العراق‎‎

منذ 3 ثواني
فيلادلفيا تفعل اتفاقية التعاون مع جامعة تيشك/ أربيل العراق‎‎

وطنا اليوم:بالتعاون مع جامعة فيلادلفيا عقدت ورشة عمل  دولية في جامعة تيشك/ العراق بعنوان “علم الجينوم والبروتين” في كلية العلوم التطبيقية قسم التحاليل الطبية وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022. حيث استقبل معالي الأستاذ الدكتور إدريس هادي رئيس مجلس الأمناء والدكتور عبد الصمد صلاح الدين رئيس جامعة تيشك والأستاذ الدكتور فائق الحسين عميد كلية العلوم التطبيقية و الدكتور تولا فراج رئيس قسم التحاليل الطبية وفد جامعة فيلادلفيا . وأكدوا على أهمية استمرار هذا التعاون القائم مع جامعة فيلادلفيا المصنفة عالمياً  ضمن الجامعات ذات المكانةً العلميةً  العالية في الأردن.  حيث قدم الورشة كل من الدكتور مروان أبو حلاوة/رئيس قسم الجينات في كلية العلوم والدكتور محمد شوملي عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة/ جامعة فيلادلفيا. وتازمنت  الورشة مع المؤتمر العلمي الذي عقدته كلية الصيدلة/ جامعة تيشك  وشارك  الدكتور شوملي  بعرض ورقة بحثية بعنوان” التأثير العلاجي لنبات القيسوم: دراسة مقارنة لمفعول النبتة وبين وهي خضراء ومجففة” كما وعرض الدكتور أبو حلاوة بحثه الموسوم ب”  التشخيص الجزيئي لل campylobacter  ومدى مقاومتها للمضاد الحيوي السيبروفلوكسسلين  في الأردن “.وحضر الورشة والمؤتمر عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة  من جامعة تيشك اللذين اثرو الورشة  والمؤتمر بالأسالة والنقاش العلمي واثنوا بدورهم على المعلومات التي تم طرحها ونقاشها خلال الورشة.

اربيل 3 - وطنا نيوزاربيل 2 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

13:28

تأجيل أقساط القروض لشهر حزيران بمناسبة عيد الأضحى

13:20

اكيد: قصَّة زواج سيدنا موسى من كركية.. مغالطات تاريخية

13:11

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ عملية نوعية على الحدود

13:08

وزير المياه: هناك جشع لدى بعض أصحاب الصهاريج الخاصة

13:00

التعليم الخاص: ما حصل مع المعلمة ربى يتكرر وبازدياد

12:51

هندسة الاحتلال أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967

12:48

الخصاونة يؤكد ضرورة إنجاح فعاليَّة إربد عاصمة الثقافة العربيَّة

12:44

وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

12:37

الفايز : نسعى لاستغلال كأس العالم لجعل الأردن وجهة سياحية مستقبلية

12:32

إطلاق الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 202‪2

12:00

شبح الاغلاق يطارد المطاعم الشعبية في الأردن

11:47

تزامنا مع عيد الاضحى .. الألبسة تطالب بتأجيل أقساط القروض

11:42

عقاريون يتوقعون ارتفاع اسعار الشقق من 15-20%

11:17

الصحف القطرية تبرز احتفالية اربد عاصمة للثقافة العربية

11:12

وزير الأوقاف: 1450 مسجدا في الأردن بلا إمام

11:06

تهنئة وتبريك من غرفة تجارة مادبا ل منصور ابو رقيق

11:05

الحكومة: توصيات لجنة تطوير القطاع العام قد تحتاج لتعديل بعض القوانين

10:58

المياه: 100 رجل أمن في كل حملة لضبط الاعتداءات على الشبكات

10:55

محافظ مأدبا: الأجهزة المعنية صادرت الجسم الغريب

10:41

العراقيون يخرجون من نفق كورونا ويغوصون في مواجهة الحمى النزفية

10:31

المياه: جذوع شجر داخل خط ساكب سبب الانقطاع

10:10

وزير الدفاع الصيني: سنقاتل حتى الرمق الأخير لمنع استقلال تايوان

10:04

الهندسة في “الإسراء” تناقش رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية

10:02

الأسواق الحرة الاردنية تعلن “تحسنا ملحوظا” في الاداء المالي للشركة

09:58

شاهدوا : فيضانات عارمة تجتاح العاصمة التركية

09:52

التربية: معايير لاختيار الطلاب بمرحلة رياض الاطفال

09:47

وفاة و21 اصابة إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة

09:43

المغرب يمنع بثّ فيلم سيدة الجنة المثير للجدل

09:36

النرويج تقرر وسم منتجات مستوطنات الاحتلال

09:32

إدارة بايدن تجهز بنية تحتية ضخمة للسيارات الكهربائية

09:26

وفيات الاحد 12-6-2022

09:20

كلنا مع ربى يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

09:19

كيسنجر: أحداث كبيرة قادمة في الشرق الأوسط

09:08

الحواتمة ينعى العريف فراس السواريه

09:05

تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الأحد

08:34

اعتراض مركبة الوزير السابق مالك حداد والتهجم عليه لفظيا من قبل خارجين عن القانون

08:08

ردا على الشهابي .. المملكة الاردنية هاشمية وفلسطين للفلسطينيين

06:19

مملكة فلسطين الهاشمية ؛ أيها الفلسطينيون عليكم التنازل عن حقوقكم!

01:38

جسم مشبوه في مأدبا يستنفر الاجهزة الأمنية

00:27

مكافحة عمالة الأطفال خطوة الألف ميل في طريق الحد من التسرب المدرسي

22:56

الصرايرة يولم لزوار مقامات الصحابة في المزار الجنوبي

21:53

الروابدة يرفض عرضا بحرينيا .. البقعة يبدأ بالتسوية قريبا .. لاعبين يتساءلون عن المستحقات

21:13

رئيس الديوان الملكي يقدم واجب العزاء بالشهيد السيايدة

20:00

” المرأة في الحياة السياسية ” معيقات ثقافية وتحديات مجتمعية

19:40

هل سيقفل ملف إسرائيل

19:21

حقيقة ماحدث على متن طائرة تابعة لشركة الأردنية للطيران

19:17

متلازمة الفساد والإستبداد في عالمنا العربي (1-2).

19:15

صور للأقمار الاصطناعية تكشف ما فعلته الضربة “الإسرائيلية” في مطار دمشق

وفيات

وفيات الاحد 12-6-2022الحواتمة ينعى العريف فراس السواريهوفيات الخميس 9-6-2022ملك حلوه الحوح وفارس حلقة يسعد صباحك في ذمة اللهوفيات الاربعاء 8-6-2022