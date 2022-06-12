فيلادلفيا تفعل اتفاقية التعاون مع جامعة تيشك/ أربيل العراق‎‎

وطنا اليوم:بالتعاون مع جامعة فيلادلفيا عقدت ورشة عمل دولية في جامعة تيشك/ العراق بعنوان “علم الجينوم والبروتين” في كلية العلوم التطبيقية قسم التحاليل الطبية وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022. حيث استقبل معالي الأستاذ الدكتور إدريس هادي رئيس مجلس الأمناء والدكتور عبد الصمد صلاح الدين رئيس جامعة تيشك والأستاذ الدكتور فائق الحسين عميد كلية العلوم التطبيقية و الدكتور تولا فراج رئيس قسم التحاليل الطبية وفد جامعة فيلادلفيا . وأكدوا على أهمية استمرار هذا التعاون القائم مع جامعة فيلادلفيا المصنفة عالمياً ضمن الجامعات ذات المكانةً العلميةً العالية في الأردن. حيث قدم الورشة كل من الدكتور مروان أبو حلاوة/رئيس قسم الجينات في كلية العلوم والدكتور محمد شوملي عضو هيئة تدريس في كلية الصيدلة/ جامعة فيلادلفيا. وتازمنت الورشة مع المؤتمر العلمي الذي عقدته كلية الصيدلة/ جامعة تيشك وشارك الدكتور شوملي بعرض ورقة بحثية بعنوان” التأثير العلاجي لنبات القيسوم: دراسة مقارنة لمفعول النبتة وبين وهي خضراء ومجففة” كما وعرض الدكتور أبو حلاوة بحثه الموسوم ب” التشخيص الجزيئي لل campylobacter ومدى مقاومتها للمضاد الحيوي السيبروفلوكسسلين في الأردن “.وحضر الورشة والمؤتمر عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلبة من جامعة تيشك اللذين اثرو الورشة والمؤتمر بالأسالة والنقاش العلمي واثنوا بدورهم على المعلومات التي تم طرحها ونقاشها خلال الورشة.