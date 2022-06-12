وطنا اليوم:نوقشت رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية مقدمة من الطالب ضياء الدين توفيق العثمان بعنوان:
” Time – Cost Optimization in Jordanian Construction Projects “
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور رامي ماهر مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور أحمد نصيرات مشرفاً مشاركاً , والأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان مناقشاً داخلياً والأستاذ الدكتور خالد الطراونة مناقشاً خارجياً (جامعة الحسين بن طلال).
علماً بأن لجنة المناقشة قد أجازت الرسالة المقدمة بنجاح مع تعديلات طفيفة
الهندسة في “الإسراء” تناقش رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية
وطنا اليوم:نوقشت رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية مقدمة من الطالب ضياء الدين توفيق العثمان بعنوان: