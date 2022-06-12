الهندسة في “الإسراء” تناقش رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية

وطنا اليوم:نوقشت رسالة ماجستير في تخصص إدارة المشاريع الهندسية مقدمة من الطالب ضياء الدين توفيق العثمان بعنوان:

” Time – Cost Optimization in Jordanian Construction Projects “

وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور رامي ماهر مشرفاً ورئيساً، والأستاذ الدكتور أحمد نصيرات مشرفاً مشاركاً , والأستاذ الدكتورة غيداء أبو رمان مناقشاً داخلياً والأستاذ الدكتور خالد الطراونة مناقشاً خارجياً (جامعة الحسين بن طلال).

علماً بأن لجنة المناقشة قد أجازت الرسالة المقدمة بنجاح مع تعديلات طفيفة