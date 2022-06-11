جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدعم حملة “ازرع صمودك” في القدس وغزة

وطنا اليوم – تبنت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا زراعة 830 شجرة مثمرة في القدس وغزة دعما لحملة “ازرع صمودك” التي أطلقتها الجمعية العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع إذاعة “حسنى”، لجمع تبرعات لبرنامج “المليون شجرة”.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي على أن الجامعة تشارك بفعالية في كل الحملات والأنشطة الداعمة لصمود الأهل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديا في مدينة القدس مشيدا بالحملة القائمين عليها.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم إن طلبة الجامعة يرون أن هذا التبرع هو أقل ما يمكن تقديمه لصمود أهلنا في الأراضي المحتلة مقدرا جهود الجمعية العربية لحماية الطبيعة على رعاية هذه الحملة الدالة على الحس الوطني والإنساني والانتماء في دعم صمود الإخوة المقدسيين.

من جانبها ثمّنت رئيسة الجمعية المهندسة رزان زعيتر موقف أسرة الجامعة في دعم صمود الأهل في الاراض المحتلة وحماية البيئية وتحقيق الأمن الغذائي لهم.

يذكر أن ريع الحملة يخصص لتعويض المزارعين الفلسطينيين عن الأشجار التي اقتلعت، وللمساهمة في زراعة أراض جديدة تقطع الطريق على “قانون البور” الذي يتخذه الاحتلال ذريعة لمصادرة الأراضي.