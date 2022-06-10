جعفر حسان والواجهة الاقتصادية، فاخوري في المشهد قريباً، دروزة وشحادة وسيف، الرزاز على عشاء النسور ، العسعس لايرغب ، (جروب ) واتس اب والتل ليس معني، من أطاح بالملقي ؟ احمد عبيدات والمصري… ماذا هناك ؟

وطنا اليوم – لايزال مجهر وطنا اليوم يجول بعدسته في اروقة الصالونات السياسية حيث التقط المجهر أبرز ملامح الحراك الحزبي والتزاحم الاقتصادي :

جعفر حسان والتغيير

علم مجهر وطنا اليوم بأن احتمالات التغيير والتعديل الوزاري باتت واردة، ولكن هذه المرة تحت عنوان اختبار يقول بضرورة انتقاء رموز وأدوات وشخصيات ذات مصداقية وخبرة في المسألة الاقتصادية ، التساؤل الذي سمعته وطنا اليوم من أحد الشخصيات النافذة هل يعني ذلك وجود طاقم جديد في الديوان الملكي أيضا يخلف الدكتور جعفر حسان بخلفية اقتصادية أو يعمل بمعيته؟ ننتظر ذلك

فاخوري قريب

التقط مجهر وطنا اليوم همز ولمز بأن وزير التخطيط الاسبق الدكتور عماد الفاخوري سيعود قريبا الى المشهد.

دروزة شحادة وسيف

وزير الاستثمار الأسبق الدكتور مهند شحادة و وزير الطاقة الاسبق ابراهيم سيف ووزير الصحة الأسبق سعيد دروزة اخبار سارة بانتظاركم

الرزاز على طاولة النسور

رئيس الوزراء الأسبق، عبدالله النسور اولم لرئيس الوزراء السابق، عمر الرزاز، في منزله بمدينة السلط ، وطنا اليوم كان حاضراً على مقربة من وزراء سابقين في حكومة النسور المحوا بأن الحكومة القادمة ذات وجه اقتصادي .

العسعس لايرغب

على ذمة المصدر فإن وزير المالية العسعس لايرغب بالبقاء في موقعه وزير للمالية حيث اطلع مجهر وطنا اليوم بأن العسعس لن يكون في اي تعديل او/ و تشكيلة وزارية قادمة، العسعس اطلق اللحية موخرا وستايل جديد مع هدية وصلته موخراً. مبروك معاليك

جروب واتس اب

مجموعة من الوزراء في الحكومة قاموا بإنشاء جروب واتس اب خاص بهم لمتابعة وتنسيق ومناقشة بعض القضايا بين الوزارات الغريب أن وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف التل لم ينضم لهذه المجموعة ، اهلاً تنسيق واهلاً وزير المتابعة والتنسيق .

53 مرخص و18 تحت الترخيص

عدد الأحزاب المرخصة بلغ 53 حزباً، فيما بلغ عدد الأحزاب المتقدمة بطلبات الحصول على ترخيص 18حزباً، ربنا يزيد ويبارك ، على سيرة الاحزاب استمعت وطنا اليوم لهمس ان طلال الشرفات لن يكون على رأس الميثاق .

امين عام حزب “كشر”

غضب احد امناء عامين الاحزاب من العيار تحت المتوسط او بشكل ادق من العيار الخفيف … من عبارة احزاب الانابيب .. سعادتك نتمنى الولادة الطبيعية لحزبك وان نراها في الواجهة رغم مرور سنوات على تأسيسه

من اطاح بالملقي؟

وطنا اليوم استمعت لحديث لرئيس الوزراء السابق هاني الملقي قال فيه :هؤلاء من تآمروا للاطاحة بحكومتي…فمن هم يا ترى ؟

المصري وعبيدات

مجهر وطنا اليوم اطلع على تحرك خجول لبعض أعضاء التجمع الوطني للتغيير والذي يضم رئيسي وزراء سابقين هما احمد عبيدات وطاهر المصري والدكتور لبيب قمحاوي، ماذا هناك ؟

البطاينة والشخصنة

في أحد منازل جنوب عمان تساءل مؤسس حزب إرادة الوزير السابق نضال البطاينة عن سبب عدم تطور الأحزاب وأشار البطاينة ان السبب وجود عيبين رئيسيين هما الشخصنة (حزب الرجل الواحد) وغياب البرامجية. الشخصنة تحتاج تفسير ؟

زيادين نشيط رغماً عن إرادة

قيس زيادين كان في لقاء مع شباب و صبايا المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم – اول و ثاني ثانوي- و حديث عن الأحزاب والمشاركة بالإضافة للمواطنة و اهمية المساواة و دور المرأة و الحريات. زيادين لايزال نشط حزبياً رغم انشقاقه عن إرادة .