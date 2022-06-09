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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

منذ 3 ثواني
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

وطنا اليوم:وقعت جامعة مؤتة اليوم مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون المشترك البحثي والأكاديمي بين الجامعة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا حيث التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس جامعة مؤتة وفدا ليبيا ضم الدكتور أحمد الدويك المستشار الثقافي في السفارة الليبية في عمان ،والدكتور رمضان المدني رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا والدكتور جمال الصغير رئيس اللجنة والمستشار الأكاديمي لوزارة التعليم العالي الليبية ،وقد نصت مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإشراف المشترك على الرسائل العلمية للدراسات العليا والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الجانبين .وقال عوجان أن جامعة مؤتة وانطلاقا من خطتها الاستراتيجية تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الجامعات العربية والعالمية والذي من شأنه تعزيز مكانة الجامعة وتميزها لا سيما وأن الجامعة حققت تقدما ملموسا في مجال التصنيفات العالمية وتحقيق معايير الجودة في برامجها المختلفة إضافة إلى سعيها الدائم في استقطاب طلبة دوليين من كافة الدول الشقيقة والصديقة . من جانبه أشاد الدويك بالمستوى الذي وصلت إليه جامعة مؤتة وتميزها بوجود جناح عسكري إلى جانب الجناح المدني مما يعزز مكانتها في تخريج قيادات مدنية وعسكرية بمستوى عال من التميز والتنافسية .وقد حضر اللقاء نائب الرئيس للشؤون العسكرية المهندس العميد عاطف الطواهية والدكتور مخلد الطراونة عميد الدراسات العليا والدكتور محمد العبادي عميد تكنولوجيا المعلومات والدكتور فارس المفلح مدير مكتب الارتباط


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