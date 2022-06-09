عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أونينتونو الإيطالية

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جامعة أونينتونو الإيطالية على هامش إجتماعات اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED في العاصمة الايطالية روما. حيث وقع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان مع رئيسة جامعة أونينتونو الأستاذة الدكتورة ماريا جاريتو بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون الخارجية الأستاذ الدكتور أنس السعود.

ويهدف هذا التعاون المشترك الى الاستفادة من خبرات جامعة أونينتونو الايطالية وهي جامعة مختصة في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني فقط، كما ان جامعة أونينتونو هي اول جامعة قامت بتأسيس جامعة افتراضية بالكامل في عالم الميتافيرس الافتراضي.

وستبدأ لجنة مشتركة من الجامعتين بوضع خطة عمل للبدء بتنفيذ مواد الكترونية باللغتين العربية والانجليزية باستخدام المنصات الالكترونية الخاصة بجامعة أونينتونو