عمان الأهلية تقيم اليوم الوظيفي 2022 لخريجي الجامعة وأبناء المجتمع المحلي

وطنا اليوم:مندوباً عن الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة افتتح نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة فعاليات” اليوم الوظيفي” ، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة يوم الاربعاء الموافق 8-6-2022 وبمشاركة ما يزيد عن 60 شركة ومؤسسة في مختلف المجالات والتخصصات ممن لديهم شواغر وظيفية كلية وجزئية.

وقد تضمن اليوم الوظيفي طرح فرص عمل مباشرة من قبل الجهات المشاركة وإجراء المقابلات مع طالبي العمل، كما استفاد الطلبة من تواجد الشركات التدريبية من حيث الاطلاع على برامجها والتسجيل بها، وقد شهد هذا اليوم إقبالاً كبيراً من طلبة الجامعة وخريجيها وأبناء المجتمع المحلي الباحثين عن فرص عمل، وأبدى العديد من ممثلي الشركات المشاركة اعجابهم بمستوى الخريجين وقدراتهم على إشغال الوظائف المطروحة من قبل هذه الشركات