وطنا اليوم:حتفت أسرة جامعة البترا بالعيد الثالث والعشرين للجلوس الملكي، ورفع رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا باسم أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وباسم طلبة الجامعة عبارات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية داعين المولى عز وجل أن يحفظ الوطن قيادة وشعبًا، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على القلوب.
جامعة البترا تهنئ الوطن وقائده بمناسبة عيد الجلوس الملكي
منذ 25 ثانية
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