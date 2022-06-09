رئيس الجامعة الأردنية العقبة يهنئ القائد بعيد الجلوس الملكي

وطنا اليوم – العقبة- رفع رئيس الجامعة الأردنية – العقبة الأستاذ الدكتور عامر سلمان ، باسمه واسم أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، أسمى آيات التهنئة والتبريك والولاء والوفاء إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى.

وجدد الدكتور سلمان في هذه المناسبة التاريخية العهد للقيادة الهاشمية لتستكمل مسيرة البناء نحو مستقبل زاهي وغد افضل ينعم فيه الشعب الأردني العظيم بما تحقق من منجزات كبيرة وكل عام والوطن وجلالة الملك بألف خير سائلين الله عز وجل أن يحفظ جلالته وولي عهده الأمين ويديمهما ذخراً للأردن والأردنيين.